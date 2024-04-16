Trump'ın 'sus payı' davası: Halk yasa dışı iş yaptığına inanıyor

AP-NORC Halkla İlişkileri Araştırma Merkezince yapılan anket, dün, jüri seçimi ile başlayan tarihi davayla ilgili halkın bakışını ortaya koydu.

4-8 Nisan'da ulusal düzeyde yapılan ankete katılan 1204 yetişkinin yüzde 35'i, Trump'ın ilişkide olduğu bir kadına seçimler öncesinde "sus payı" ödemesini, "yasa dışı" olarak nitelerken, yüzde 31'i ise "yasa dışı değil ama ahlaksız" şeklinde tarif etti.

Katılımcıların yüzde 14'ü sus payı ödemesinde "hiçbir yanlış yok" derken, yüzde 19'u da yeterli bilgisi olmadığı için görüş belirtmeyeceğini kaydetti.

Ankette, dün yargılanmasına başlanılan sus payı davasında suçlu bulunması halinde Trump'ın başkanlık için uygun olup olmayacağı sorusuna katılımcıların yüzde 29'u "evet", yüzde 50'si "hayır", yüzde 21'i de "bir fikri olmadığı" şeklinde görüş belirtti.

Aynı soruya parti bazlı verilen cevaplarda da Demokratların yüzde 81'i Trump'a "hayır" derken, Cumhuriyetçi katılımcılarda ise bu oran yüzde 15'te kaldı.

YARGILAMA İÇİN JÜRİ SEÇİMİ DEVAM EDİYOR

Manhattan Ceza Mahkemesinde başlayan davanın 2'nci gününde de jüri seçimi için süreç devam ediyor.

Trump, bugün de avukatlarıyla mahkeme binasına geldi. Trump, girişte herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu dava için Manhattan bölgesinden rastgele seçilen yaklaşık 100 jüri adayının neredeyse yarısının, Trump'a karşı "tarafsız" olamayacağını beyan etmesi nedeniyle elendiği ifade ediliyor.

12'si asıl, 6'sı yedek jüri heyeti için şu ana kadar henüz kimse belirlenemezken, jüri heyetinin oluşturulması için adaylar arasında "tarafsız" ve "ehliyetli" kişilerin seçilmesi için mülakatlara bugün de devam edilecek.

Jüri adaylarına, siyasi olaylara bakışı, politik eğilimleri, Trump'a karşı lehte veya aleyhte kuvvetli hisleri olup olmadığı şeklinde sorular yöneltilecek.

Savcılık, tarihte ilk kez eski bir ABD Başkanı'nın cezai yargılanması nedeniyle savunmanın jüri seçimine çok ehemmiyet veriyor. Jüri seçiminin tamamlanmasının 2 haftaya kadar sürebileceği kaydediliyor.

Jüri seçimi tamamlandıktan sonra Trump'ın yargılanmasına geçilecek.

Uzmanlar, tarafların sunumları ve şahitlerin dinlenmesiyle yargılamanın da 6 ila 8 hafta sürebileceği tahmininde bulunuyor. Bu süreçte Trump'ın da haftada 4 gün mahkeme salonunda yer alması gerekiyor.

TRUMP, BÜYÜK JÜRİ TARAFINDAN SUÇLANMIŞTI

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.