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Trump’ın ülkeye almadığı Muthana’nın ailesi mahkemeye başvurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın, terör örgütü DEAŞ’a katılmak için Suriye’ye giden Hoda Muthana'nın ülkeye alınmaması talimatının ardından genç kadının ailesi mahkemeye başvurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katılan Hoda Muthana'nın ülkeye geri alınmaması yönünde talimat verdi. Trump’ın sosyal medyadan duyurduğu talimatından bir gün sonra Muthana'nın babası konuyu mahkemeye taşıdı. 24 yaşındaki Muthana'nın babası Ahmet Ali Muthana, Washington’da Federal Mahkemeye başvurdu. Kızının ABD vatandaşı olduğunu söyleyerek ülkeye geri dönmesini talep eden baba Muthana, "kanunsuz girişim" olarak nitelendirdiği adımın durdurulması gerektiğini ifade etti. Muthana’nın babası kızı ülkeye döndüğü zaman suçlamalara hazır olduğunu ve işbirliği yapacağını dile getirdi. 
 
Davayı üstlenen Amerika'daki Müslümanlar için Anayasa Hukuku Merkezi, konuya ilişkin açıklamada vatandaşlığın anayasa tarafından koruma altına alınan bir hak olduğunu savundu. 
 
Alabamada büyüyen Muthana, yaklaşık 5 yıl önce Suriye’ye giderek DEAŞ’a katılmıştı. Pişman olduğunu ifade ederek evine dönmek istediğini söyleyen Muthana’nın 18 aylık bir oğlu var. 
 
Trump, sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımla Hoda Muthana'nın ülkeye alınmaması gerektiğini ifade ederek Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya talimat vermişti. Pompeo da yaptığı açıklamada, Huda’nın ABD vatandaşı olmadığını ifade ederek ülkeye alınmayacağını dile getirmişti. 

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