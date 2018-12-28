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Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, gelecek ay Türkiye ve İsrail'i ziyaret edeceğini belirtti.

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Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Twitter hesabından, Türkiye ve İsrail'e yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. 

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına atıfta bulunan Bolton, "Ocakta İsrail ve Türkiye'ye gitmek için  sabırsızlanıyorum. DEAŞ'la mücadelenin bir sonraki adımını ve bölgedeki müttefiklerle ortakların karşılaştığı güvenlik sorunlarını konuşacağız." ifadelerini kullandı. 

Trump da geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurmuş, görüşmede terör örgütü DEAŞ, Suriye'deki ortak girişim, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtmişti.

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