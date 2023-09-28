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Dünya

Trump'ın yargılandığı davada reddihakim talebi reddedildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da '2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi' suçlamasıyla yargılandığı davada reddihakim talebi kabul edilmedi.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 10:45 - Güncelleme:
Trump'ın yargılandığı davada reddihakim talebi reddedildi
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Davaya bakan hakim Tanya Chutkan, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, davadan çekilmesi için bir sebep görmediğini ve çekilmeyeceğini bildirdi.

Savunma avukatlarının reddihakim başvurusunu reddeden Chutkan, "Mahkemenin, savunmanın kendisine atfettiği pozisyonu (iddiaları) hiçbir zaman almadığını belirtmekte fayda var. Trump yargılanmalı ve hapse atılmalıdır ve savunma, mahkemenin bu sözleri veya buna benzer şeyleri söylediği herhangi bir örneğe yer vermiyor." ifadelerini kullandı.

Chutkan, "isyancıların bugüne kadar özgür kalan bir kişiye körü körüne bağlı oldukları" yönündeki geçmiş açıklamalarının "tartışılmaz gerçekler" olduğunu savunarak, "Yalnızca tartışmasız bir gerçeği, Trump'ın özgür olduğunu dile getirdiğini ancak bunun daha ileri gitmediğini" kaydetti.

Trump, daha önce de yetişkin film yıldızı kadına 2016 başkanlık seçimi sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan ceza davasının hakimiyle ilgili de reddihakim talebinde bulunmuş ancak kabul edilmemişti.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'in ekibince yapılan açıklamada ise Chutkan'ın davadan el çekmesi için geçerli sebebin bulunmadığına işaret edildi.

CHUTKAN, YÜKSEK CEZALARIYLA BİLİNİYOR

Eski ABD Başkanı Demokrat Barack Obama tarafından atanan Chutkan, Kongre baskını davalarında sanıklara savcıların talebinden dahi daha yüksek cezalar vermesiyle biliniyor.

Trump, ağustosta ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Chutkan'ın baktığı davada "adil yargılanmasının mümkün olmayacağını" öne sürerek, hukuk ekibinin, "çok güçlü gerekçelerle" onun davadan çekilmesini isteyeceğini duyurmuştu.

"6 OCAK KONGRE BASKINI" DAVASI

Eski Başkan Trump, 1 Ağustos'ta Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimine müdahale etmekle suçlanmıştı.

2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimine ilişkin yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a 4 suçlama yöneltilmişti.

Suçlamalar, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir soruşturmayı engellemek için komplo kurma", "resmi bir soruşturmayı engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" iddialarını içeriyordu.

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