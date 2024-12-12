İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2024 Perşembe / 11 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9004
  • EURO
    36,5723
  • ALTIN
    3009.69
  • BIST100
    10058.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan Biden yönetimine Ukrayna tepkisi: Ukrayna'ya verilen füzelerin Rus topraklarında kullanılması aptalca
Dünya

Trump'tan Biden yönetimine Ukrayna tepkisi: Ukrayna'ya verilen füzelerin Rus topraklarında kullanılması aptalca

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya temin ettiği Amerikan füzelerini Rusya topraklarında kullanma izni vermesinin 'çok tehlikeli ve aptalca' bir karar olduğunu savundu.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 22:31 - Güncelleme:
Trump'tan Biden yönetimine Ukrayna tepkisi: Ukrayna'ya verilen füzelerin Rus topraklarında kullanılması aptalca
ABONE OL

Trump, kendisini "Yılın Kişisi" seçen Time dergisine kapsamlı bir röportaj vererek dış politikada Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce birçok kez göreve gelmesi halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hızlıca sona erdireceğini ve bunun için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşeceğini söyleyen Trump, bu konunun Orta Doğu'daki sorunlardan çok daha zor olduğunu ifade etti.

Trump'tan Gazze mesajı: İnsanların öldürülmesini istemiyorum

Trump, "Şu anda en tehlikeli şeyin, Zelenski'nin, Başkan'ın (Joe Biden) onayıyla, Rusya'ya füze atmaya karar vermesi olduğunu düşünüyorum. Bunun tehlikeli bir tırmanış olduğunu düşünüyorum. Bu aptalca bir karar." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'nın Rusya'ya uzun menzilli füze atmasına izin verilmesi fikrine kesinlikle katılmadığını vurgulayan Trump, "Bunu neden yapıyoruz? Biz sadece bu savaşı tırmandırıyoruz ve daha da kötüleştiriyoruz. Bunun yapılmasına izin verilmemeliydi." dedi.

"UKRAYNA'YI TERK ETMEYECEĞİM"

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varmak istediğini, bunun için iki tarafla da görüşmek durumunda olduğunu dile getirerek, "Ukrayna'yı terk edecek misiniz?" sorusunu "Bir anlaşmaya varmak istiyorum ve bir anlaşmaya varmanın tek yolu, terk etmemektir." şeklinde yanıtladı.

ABD gözünü kripto para piyasasına dikti! Trump: Harika bir şey yapacağız

Kendisinin görevde olduğu taktirde, "Putin'in asla Ukrayna'yı işgal etmeyeceği" şeklindeki söylemini yineleyen Trump, başkanlık koltuğuna oturunca bu sorunu çözeceğini belirtti.

5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden sonra Putin ile görüşüp görüşmediği sorusuna "Bunu söyleyemem, bu uygun olmaz." diye yanıtlayan Trump, başkanlığında bu savaşa öncelikli olarak eğileceği mesajını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.