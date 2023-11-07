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Dünya

Trump'tan çok konuşulacak iddia! ABD ile İran arasındaki anlaşmayı ifşa etti

Trump, İran'la yaşadıkları bir olayı ifşa etti. Başkan olduğu dönemde ABD İHA'sını düşüren İran'ı vurduklarını söyleyen Trump, 'İranlılar aradı. 'Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse füze fırlatacağız ama endişelenmeyin üsse ulaşmayacaklar' şeklinde garanti verdiler.' dedi. İran'ın söylediği gibi ABD üssüne saldırdığını söyleyen Trump, füzelerin isabet etmediğini belirtti.

7 Kasım 2023 Salı 01:36 - Güncelleme:
Trump'tan çok konuşulacak iddia! ABD ile İran arasındaki anlaşmayı ifşa etti
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"Daha önce hiç anlatmadığım bir hikaye." diyerek İran'la yaşadıkları bir olayı ifşa eden eski ABD Başkanı Donald Trump, çarpıcı sözler sarf etti. Görevde olduğu dönemde ABD İHA'sını düşüren İran'ı vurduklarını anlatan Trump, "İranlılar aradılar. 'Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse füze fırlatacağız ama üsse ulaşmayacaklar' şeklinde garanti verdiler" dedi. İran'ın sözünde durduğunu kaydeden Trump, füzelerin üsse isabet etmediğini belirtti.

BİR BİR İTİRAF ETTİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, çok konuşulacak İran itirafında bulundu. Başkan olduğu dönemde İran'ın ABD İHA'sını düşürdüğünü, kendilerinin de misilleme olarak ABD'yi vurduğunu anlatan Trump, daha sonra Tahran yönetiminden ilginç bir telefon aldıklarını söyledi. İran'ın itibarlarını kurtarmak için ABD üslerine saldıracağını söylediğini belirten Trump ancak füzelerin isabet etmeyeceğin garantisini aldıklarını aktardı.

"ONLARI SERT ŞEKİLDE VURDUK"

Donald Trump, şu ifadeleri kullandı: "Bu daha önce hiç anlatmadığım bir hikaye. İran bir İHA'mızı düşürdüğünde İHA 14 yaşındaydı. Pek değerli değildi. Yakınlarda 39 mühendis ve pilotun bulunduğu büyük bir motorlu uçak vardı. Generallere sordum, 'Arkasındaki uçağı mı düşürdüler? 'Hayır efendim, yapmadılar.' dediler. 'Bu ilginç.' dedim. Ama İran'ı vurmamız gerekiyordu, o yüzden onları çok sert vurduk. Radarlarını ve farklı şeyleri devre dışı bıraktık ve eğer bize karşı gelirlerse onlara asla mümkün olduğunu düşünmedikleri şeyler yapacağımıza dair bir açıklama yaptım.

"'BAŞKA ÇAREMİZ YOK DEDİLER"

İranlılar bizi aradılar, 'Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız ama endişelenmeyin, füzeler üsse ulaşamayacak.' diyerek garanti verdiler. Söyledikleri gibi 18 füze atıyorlar, 5'i havada imha oluyor. Diğerleri üssün çevresine düşüyor."

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