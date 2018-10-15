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Trump, Demokratların muhtemel Başkan adayı hakkında konuştu: Ülkemizi Venezuela’ya çevirir

ABD Başkanı Trump, Demokratların muhtemel Başkan adayı Massachusetts Senatörü Warren hakkında, 'Ülkemizi Venezuela’ya çevirir.' değerlendirmesinde bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de ABD'de yapılacak Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olarak kendisine karşı yarışması beklenen Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

Demokrat partinin saygın isimlerinden biri olarak kabul edilen Warren'in kendisiyle yarışmasını umduğunu belirten Trump, “Umarım Başkanlık için yarışır, çünkü çok kolay bir rakip olacaktır. Umarım yarışır. Zor olacağını hiç düşünmüyorum." dedi.

"Ülkemizi mahveder"

Trump, Warren'in ülkeyi mahvedeceğini ileri sürerek, "Ülkemizi mahveder. Ülkemizi Venezuela’ya çevirir.” ifadelerini kullandı.

Senatör Elizabeth Warren, ABD'de 2020'de yapılacak Başkanlık seçimleri için Demokratların muhtemel adayları arasında yer alıyor.

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