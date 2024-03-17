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Dünya

Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD'de kıyım yaşanacak

Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump, başkan seçilmediği takdirde Çin'in ABD'de otomobil sektörüne etkisine ilişkin ülkenin ekonomik buhrana gireceğini öne sürerek, 'Ülkede kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak.' dedi.

AA17 Mart 2024 Pazar 16:15 - Güncelleme:
Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD'de kıyım yaşanacak
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NBC News'ün haberine göre, Trump, Ohio'da yaptığı konuşmada, seçimlerin yanı sıra Çin'in ABD'de otomobil sektörüne ve ekonomiye etkisini değerlendirdi.

Arkadaş olduklarını belirttiği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e seslenen Trump, "Şu an Meksika'da inşa ettiğiniz dev otomobil üretme tesislerinde Amerikalıları çalıştırmayacaksınız ve o araçları bize satmayacaksınız. Eğer seçilirsem, sınırdan geçen her araca yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız ve hiçbirini satamayacaksınız." şeklinde konuştu.

Trump, 5 Kasım'da başkan seçilmediği takdirde ülkenin ekonomik buhrana gireceğini savunarak, "Ülkede kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak. O arabaları satmayacaklar. Dev fabrikalar inşa ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEDE BİR DAHA SEÇİM OLACAĞINDAN EMİN DEĞİLİM"

Düzensiz göçmenleri "insan olarak görmediğini" kaydeden Trump, "Eğer bu seçim kazanılmazsa, ülkede bir daha seçim olacağından emin değilim." yorumunda bulundu.

NBC'ye konuşan Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt, eski Başkan'ın "kıyım" ifadesiyle ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarının otomobil sektörü ve çalışanları için ekonomik buhrana sebep olacağını kastettiğini belirtti.

Biden'ın seçim kampanyası sözcüsü James Singer da bu ifadelere ilişkin açıklamasında, Trump'ın daha fazla insana ulaşmaya çalışmaktansa "siyasi şiddet tehditlerini artırdığını" ifade etti.

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