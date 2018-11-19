Trump'ın 'Ormanlarını tırmıkla temizliyorlar' diyerek örnek gösterdiği Finlandiya: Öyle bir şey yok

BBC'nin haberine göre, hafta sonu 76 kişinin yangın nedeniyle yaşamını yitirdiği Kaliforniya'yı ziyaret ederek hasar tespitinde bulunan Trump, ülke tarihinin en yıkıcı yangınından ormancılık çalışmalarının yetersizliğini sorumlu tuttu.

Trump, burada yaptığı açıklamada, "Diğer ülkelere bakıyorsunuz, bu işi çok farklı yapıyorlar. Finlandiya Devlet Başkanı ile görüştüğümde bana, orman ülkesi olduklarından bu işi çok farklı yaptıklarını söyledi. Tırmıkla temizlemeye çok vakit harcıyorlar ve herhangi bir sorun yaşamıyorlar." ifadesini kullandı.

Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto, Ilta-Sanomat gazetesine verdiği demeçte, Trump ile bir araya geldiklerinde böyle bir şey söylediğini hatırlamadığını söyledi. Niinisto, ABD Başkanı ile görüşmesinde Finlandiya'nın ormanlarla kaplı olduğunu, iyi bir gözlem sistemi ve ağına sahip olduklarını dile getirdiğini aktardı.

Trump'ın açıklaması, Finlandiyalılar tarafından şaşkınlıkla karşılandı ve sosyal medyada alay konusu oldu.

ABD'de Kaliforniya'nın kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 570 kilometrekareye yayılan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi, 11 binden fazla yapı kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, eyalette bin 300 kişiden haber alınamadığını da ifade ediyor.