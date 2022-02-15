Trump'tan Fransa'nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayına öğüt: Samimi ol

AA 15 Şubat 2022 Salı 16:29 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 16:30

Fransa basınında yen alan haberlere göre, ülkede nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanan Yeniden Fetih (Reconquete) partisi Genel Başkanı Zemmour, dün akşam Trump ile 40 dakika süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, telefonda Zemmour'a pes etmemesini ve cesur olmasını tavsiye etti.

- "FARKLILIKLARIMIZ DIŞINDA ORTAK BİR NOKTAMIZ VAR"

Zemmour, ülke basınına yaptığı açıklamada, görüşmede Trump'a "Fransa ve ABD'nin, medeniyet savaşında aynı kargaşaya yakalanan ortak kaderleri olduğunu" ilettiğini söyledi.

"Trump bana kendim olarak kalmamı, medyanın bana acımasız diyeceğini ancak samimi olmam gerektiğini ve samimiyeti korumanın önemli olduğunu söyledi. Bence haklı." diyen Zemmour, seçime katılmak için yeterli imza sayısına ulaştığını iddia etti.

Zemmour, "Farklılıklarımız dışında ortak bir noktamız var. Bay Trump, ABD'nin ABD olarak kalmasını istiyor, ben de Fransa'nın Fransa olarak kalmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Kendisiyle aynı kulvarda yarışan rakibi Marine Le Pen'in, Trump başkan olmadan önce yaptığı görüşme girişiminin başarısız kalması sorusuna Zemmour, "Bu hayatta herkes şansıyla" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un adaylığını henüz açıklamadığı Fransa'da, yapılan anketlere göre, Zemmour seçimde Macron ile ikinci tura kalabilmek için kendisi gibi aşırı sağcı Le Pen ile yarışıyor.

Zemmour ayrıca İslamofobik fikirleri ve göçmen karşıtı politika ve söylemleri nedeniyle eleştiriliyor.