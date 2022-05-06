İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2022 Cuma / 5 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,9537
  • EURO
    15,8395
  • ALTIN
    906.543
  • BIST100
    2458.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze saldırısı önerdiği iddiası
Dünya

Trump'ın, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze saldırısı önerdiği iddiası

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, o dönemki Savunma Bakanı Mark Esper'e, Meksika'daki uyuşturucu kartellerine ait laboratuvarları yok etmek için füze saldırısı düzenlemeyi önerdiği iddia edildi.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 17:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Trump döneminde Savunma Bakanlığı yapan Esper, görevi sürecinde yaşadıklarını "Kutsal Bir Yemin/A Sacred Oath" adlı kitabında anlattı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Esper, kitabında, 2020'de Trump'ın kendisine "Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarını yok etmek ve bölgedeki kartelleri temizlemek için o bölgeye füze atıp atamayacaklarını sorduğunu" iddia etti.

Trump'ın Meksikalı uyuşturucu kartellerinden kurtulmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten Esper, uyuşturucu laboratuvarlarını füzeyle vurma fikrinde Trump'ın ciddi olduğunu savundu.

Eski Başkan Trump'ın, "Patriot füzeleri kullanarak sessizce laboratuvarları halledebiliriz. Suçlamalar olursa biz yapmadık deriz." dediğini ileri süren Esper ise bu fikre karşı çıktığını vurguladı.

Konuyla ilgili eski ABD Başkanı Trump tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.