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Trump'tan ilginç çıkış! Çıkarın bunu dışarı...

Aldığı kararlar, yaptığı açıklamalar ve basın mensupları yaptığı kavgalarla sürekli kendi isminden söz ettiren ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer de bir kişiyi öksürdüğü gerekçesiyle dışarı attırdı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te vergi siciline ilişkin açıklama yaptığı sırada, Ofis'te bulunan bir kişinin öksürmesinden rahatsız oldu.
 
Öksürük seslerinin kendi konuşmasını kestiği gerekçesiyle şahsın dışarıyı çıkarılmasını istedi.
 
Vergi sicilinin kamuya açıklanması konusunda röportaj veren ve bu konunun avukatların işi olduğunu belirten Trump, sözünün kesilmesi üzerine, "Öksüreceksen dışarı çık, burada öksüremezsin." dedi.

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