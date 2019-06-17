Trump'tan ilginç çıkış! Çıkarın bunu dışarı... Aldığı kararlar, yaptığı açıklamalar ve basın mensupları yaptığı kavgalarla sürekli kendi isminden söz ettiren ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer de bir kişiyi öksürdüğü gerekçesiyle dışarı attırdı.