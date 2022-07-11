Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 138. gününe girdi.

ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage şehrinde destekçilerine hitap eden eski Başkan Donald Trump Ukrayna'daki kötüleşen duruma dikkat çekti.

"2020 başkanlık seçimlerini kazansaydım tüm bunlar yaşanmazdı" diyen Trump, "Bir anlaşmaya varabilirdik ama buna bile mecbur kalmazdık. Hiçbir şey olmayacaktı" ifadesini kullandı.

Trump görevdeki lider Joe Biden idaresinde ülkenin gerilediğini, enflasyonun rekor kırdığını, akaryakıt fiyatlarının da sıra dışı hızla yükseldiğini hatırlattı.

UKRAYNA'YA ROKET SALDIRISI: 15 ÖLÜ, 6 YARALI

Ukrayna'nın Bakhmut bölgesinde beş katlı 2 bina Rusya'nın roket saldırısı sonucu yerle bir oldu. Saldırı sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, dün akşam Rusya'nın roket saldırısı sonucu Ukrayna'nın Bakhmut bölgesinde Chasiv Yar kasabasında beş katlı 2 binanın yerle bir edildiği belirtildi. Saldırı sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.