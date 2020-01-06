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Dünya

Trump'tan 'nükleer silah' açıklaması: İran asla sahip olamayacak

ABD Başkanı Donald Trump, bu açıklamadan kısa bir süre Twitter'dan paylaştığı mesajda 'İran asla nükleer silah sahibi olamayacak' ifadelerini kullandı.

06.01.2020  18:58 - Güncelleme: 06.01.2020  19:06

Beyaz Saray Sözcüsü Kellyanne Conway, ABD Başkanı Donald Trump'ın halen İran ile bir nükleer anlaşma müzakere edebileceğine inandığını bildirdi.

Conway ayrıca Trump'ın hedeflerinde olan 52 noktadan bazılarının İran ve İran kültürü için çok önemi yerler olduğunu belirtmesi konusuna da açıklık getirdi. Conway, "Trump, İran'ın kültürel varlıklarını hedef aldığını söylemedi. Sadece soru soruyordu" dedi.

Öte yandan UNESCO yaptığı açıklamada, ABD ve İran'a kültürel miraslara zarar vermeme konusunda imzaladıkları mutabakatı hatırlattı.

TRUMP'TAN İRAN TWEETİ

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "İran asla bir nükleer silaha sahip olamayacak" paylaşımında bulundu.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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