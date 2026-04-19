Trump'tan İran'a tehdit dolu ''barış'' uyarısı: İster güzel ister zor yoldan

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın 51. gününde ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor.

İran-ABD arasında tansiyon yeniden yükseldi. İran' daha önce açtığı Hürmüz Boğazı'nı ABD'ye rest olarak geri kapattı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası kalkana kadar boğazın kapalı kalacağını duyurdu.

Trump, açıklamada, İran'ın ateşkesi "ciddi şekilde ihlal ettiğini" belirtti.

Buna rağmen bir barış anlaşması sağlanabileceğini düşündüğünü aktaran Trump, "Olacak. Öyle ya da böyle. Kolay yoldan ya da zor yoldan. Olacak." dedi.

ABD TEMSİLCİLERİ PAKİSTAN'A GİDİYOR

Trump ayrıca, barış görüşmeleri için temsilcilerinin yarın akşam Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacağını belirtti.

Trump, barış anlaşmasına dair, "Oldukça adil ve makul bir anlaşma teklif ediyoruz ve bunu kabul etmelerini umuyorum; çünkü kabul etmezlerse, Amerika Birleşik Devletleri İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü yerle bir edecek." dedi.

PAKİSTAN'DAKİ ABD-İRAN MÜZAKERELERİNDE ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

İŞTE GERİLİME İLİŞKİN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran, ABD ile yapılan ikinci görüşmelerin ikinci turuna katılmayı reddetti.

İran basını, İran hükümetinin Pakistan'da ABD ile yapılacak müzakerelerin ikinci turu için henüz heyet gönderme konusunda herhangi bir karar almadığını iddia etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, füze ve insansız hava aracı (İHA) stoklarının bakım ve yenilenmesine ilişkin bir video yayımlayarak, "Ateşkes sürecinde, fırlatma rampalarımızı güncelleme ve yeniden doldurma hızımız, savaş öncesine göre daha da artmıştır" dedi.

İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasını devam ettirmesi halinde Tahran'ın müzakerelerin sonraki turuna katılmayacağını yazdı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran Silahlı Kuvvetlerine ülkenin savunmasında oynadıkları rol nedeniyle teşekkür ederek, "Silahlı kuvvetlerin baskılar ve tehditler karşısındaki performansı birçok analizciyi şaşırtmıştır. Ülke, tüm zorluklara rağmen büyük güçlere ve onların geniş desteklerine karşı durabilmiştir. Hedeflerine ulaşamayan düşmanlar ise uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek okullar, hastaneler, üniversiteler ve kamuya açık alanlar gibi sivil altyapıları hedef almaktadır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla eleştirdiği İran'ın anlaşma teklifini kabul etmemesi durumunda "İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha etme" tehdidinde bulundu.

ABD ve İran heyetleri arasında yapılması planlanan ikinci tur teknik görüşmeler öncesinde, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Serena Otel çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, bir sonraki savaşta daha fazla uçak düşüreceklerini söyledi.

Donald Trump, "Artık iyi adam olmayacağız! Hızla ve kolayca çöküş yaşayacaklar. Anlaşmayı kabul etmezlerse gerekeni yapmak benim için onur olacak" dedi.

Pakistanlı kaynaklar, ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan 2 uçağın İslamabad'a indiğini bildirdi.

Trump, "Temsilcilerim İslamabad'a gidiyor. Yarın akşam müzakereler için orada olacaklar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Biz çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım kabul ederler çünkü etmezlerse, ABD İran'daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü vuracak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın genişletilmesini istemediklerini ve çatışmaların sürmesinin hiçbir tarafın yararına olmadığını söyledi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD'ye işaret ederek "Okyanus ötesinden güvenlik dayatma dönemi sona erdi." dedi.

İran Havayolları Şirketleri Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, ABD ve İsrail'in ülkeye saldırılarında 20 yolcu uçağının ciddi şekilde hasar gördüğünü belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş peşinde olmadıklarını, ülkesinin haklarını talep ettiklerini ve savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "Güdümlü füze destroyeri USS Pinckney (DDG-91), abluka operasyonlarını desteklemek üzere bölge sularında devriye görevini sürdürüyor. Uygulanan abluka, İran'ın deniz yoluyla gerçekleştirdiği tüm ticareti tamamen durdurmuş durumda" denildi.

ABD-İsrail ile İran arasında 7 haftadır süren savaşın etkisiyle küresel enerji arzında yaşanan aksamalar, arz güvenliğinde batarya depolama sistemlerinin stratejik rolünü güçlendirdi.

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı, ABD ve İsrail'in ülkeye 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda 3 bin 468 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, ülkede temel ihtiyaç maddelerinin teminine yönelik herhangi bir endişe bulunmadığını söyledi.

İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkede sivil uçuşların dört aşamalı olarak yeniden başlatılacağını açıkladı.

İsrail'de İran adına casusluk yaptığı suçlamasıyla hava kuvvetlerinden 2 askerin gözaltında tutulduğu bildirildi.ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden kişilerin sayısının 3 bin 468'e yükseldiği ve 34 bin kişinin yaralandığı açıklandı.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Gazze, Batı Şeria, Ukrayna, Lübnan ve Orta Doğu'da savaş ve şiddeti destekleyenlere yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. Brezilya Devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği işgal ve soykırım çok büyük bir yalana dayanır. Peki şimdi İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanı hangi gerekçeyle yapılıyor? ABD'nin İran'a yönelik müdahalesi hangi gerekçeyle yapılıyor?" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçemediği durumda başkalarının da geçemeyeceğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile İran'ın BAE'yi ve bölgedeki bazı ülkeleri hedef alan saldırılarının yansımalarını ve ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkesin ardından yaşanan gelişmeleri ele aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ne ilişkin açıklamalarının hiçbir geçerliliği olmadığını belirterek. "Hürmüz Boğazı, bugünden itibaren akşam saatlerinden başlayarak abluka kaldırılıncaya kadar kapatılacaktır" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması ve İran ile devam eden müzakereleri değerlendirmek üzere Beyaz Saray'da toplantı düzenlediği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası kaldırılıncaya kadar Basra Körfezi ile Umman Denizi'nde demirleyen gemilerin yerlerinden hareket etmemesi gerektiğini belirterek, gemilerin Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının "düşmanla işbirliği" olarak kabul edileceği uyarısında bulundu.

ABD merkezli haber sitesi Axios, üst düzey bir ABD'li yetkilinin, müzakerelerde kısa süre içinde bir ilerleme sağlanmazsa savaşın gelecek günlerde yeniden başlayabileceğini söylediğini öne sürdü. Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da üst düzey ABD'li yetkililerle İran müzakereleri ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi.

ABD-İran görüşmelerindeki belirsizlik sürerken hem Orta Doğu'ya gönderilen hem de buradan ayrılan ABD'ye ait savaş uçağı sayısında ciddi artış yaşandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Düşman, gemi trafiğini aksatma ve deniz ablukası gibi yöntemler uygulamaya devam ettiği sürece, İran bunu ateşkes ihlali olarak değerlendirecek ve Hürmüz Boğazı'nın şartlı ve sınırlı şekilde açılmasını engelleyecektir" denildi.

Irak basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Irak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hürmüz Boğazı'na doğru ilerleyen bazı kuru yük gemisi ve tankerlerin U dönüşü yaptığı görüldü.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda silahlı saldırıya uğrayan gemilerin Hindistan bandralı petrol tankerleri olduğunu doğrularken, olayın ardından İran'ın Hindistan Büyükelçisi Muhammed Fathali'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi.

- Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmamasının "enerji mevcudiyetini zorlaştıracağını" belirterek, tedarik zincirlerinin normale dönmesinin zaman alacağını söyledi.