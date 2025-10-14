İSTANBUL 19°C / 13°C
Dünya

Trump'tan İspanya'ya NATO tepkisi: Cezalandırılmaları gerekir

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi Beyaz Saray'da ağırlarken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, NATO kapsamında savunma harcamalarını artırmadığı gerekçesiyle İspanya'nın 'cezalandırılması' gerektiğini savundu.

AA14 Ekim 2025 Salı 23:36 - Güncelleme:
Trump'tan İspanya'ya NATO tepkisi: Cezalandırılmaları gerekir
Donald Trump, bir basın mensubunun, "İspanya'nın NATO'dan atılması gerektiğini söylemiştiniz, hala aynı görüşte misiniz?" sorusuna dolaylı olarak cevap verdi.

ABD Başkanı Trump, İspanya'nın diğer NATO ülkelerinden farklı olarak savunma harcamalarını yüzde 5'lik seviyeye yükseltmemesinden memnun olmadığını belirtti.

Trump, "İspanya'nın yaptığı şey NATO için çok kötü. Bunun NATO için çok adaletsiz ve saygısızca olduğunu düşünüyorum. İspanya ve bence bunun için cezalandırılmaları gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan yemeklik yağ ticareti tehdidi: Çin'den satın almamıza gerek yok

İspanya'ya bu sebeple gümrük vergisi uygulamayı bile düşünebileceğini ifade eden Trump, "Bence İspanya inanılmaz derecede saygısızca davranıyor ve NATO'daki tüm ülkeler arasında bunu yapan tek ülke." diye konuştu.

Donald Trump, geçen hafta konuyla ilgili açıklamasında, "Bildiğiniz gibi ben yüzde 5 ödemelerini istedim, yüzde 2 değil. Çoğu ülke bunu kabul etti ama bir ülke geri kaldı: İspanya. Bunu yapmamak için hiçbir nedenleri yok. Ama sorun değil, belki de NATO'dan atılmalılar." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna, Patriot ve Tomahawk seyir füzelerini istiyor! Zelenski: Ayrıntılı şekilde hazırlanıyoruz

