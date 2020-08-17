17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:07

Fox News canlı yayına katılan ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki seçimlerde rakibi olacak Demokrat Partili Joe Biden'ı yerden yere vururken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'birinci sınıf satranç oyuncusu' şeklinde nitelendirdi.

Biden'ın göreve uygun olmadığını savunan Trump, "Joe kötü durumda, bunu kabul edelim. Joe kötü durumda. Çok zeki insanlarla kapışmanız gerek. Ben hepsini iyi tanıyorum. Mesela Erdoğan... Biden daha nerede olduğunu bilmiyor. Erdoğan gibi birinci sınıf satranç oyuncusu olan yabancı liderlerden dolayı onlarla baş edecek, zihinsel olarak sıhhatli olmayan bir başkana sahip olamayız. Kötü durumda olan, nerede olduğunu bilmeyen veartık konuşamadığı için bodrumundan çıkmaya korkan birine sahip olamayız" dedi.

Trump sözlerini şöyle sürdürdü...

Geçen hafta dünya liderleri benden Erdoğan'ı bir aramamı rica etti. Neden diye sordum. Dediler ki "O bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor. Bu ABD yüzünden mi diye sordum. "Hayır. Senin yüzünden, senin kişiliğin yüzünden. Tek dinleyeceği kişi sensin. Çünkü o kişilik bir tek sende var. Onunla anlaşabiliyorsun." Ki bu doğru. Ben onunla anlaşabiliyorum. Beni dinliyor.