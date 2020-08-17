İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2020 Pazartesi / 27 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3966
  • EURO
    8,7914
  • ALTIN
    469.448
  • BIST100
    1085.92
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan Joe Biden'a tokat gibi sözler: Erdoğan gibi birinci sınıf satranç oyuncusu biriyle başa çıkabilecek zihinsel kapasiteden yoksun
Dünya

Trump'tan Joe Biden'a tokat gibi sözler: Erdoğan gibi birinci sınıf satranç oyuncusu biriyle başa çıkabilecek zihinsel kapasiteden yoksun

Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile ilgili hadsiz açıklamasını değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, 'Joe kötü durumda, bunu kabul edelim. Zehir gibi adamlarla uğraşıyorsunuz. Erdoğan gibi yabancı liderler birinci sınıf satranç oyuncusu, onlarla başa çıkabilecek zihinsel kapasiteden yoksun bir ABD Başkanı olmamalı.' dedi

17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:07
ABONE OL

Fox News canlı yayına katılan ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki seçimlerde rakibi olacak Demokrat Partili Joe Biden'ı yerden yere vururken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'birinci sınıf satranç oyuncusu' şeklinde nitelendirdi.

Biden'ın göreve uygun olmadığını savunan Trump, "Joe kötü durumda, bunu kabul edelim. Joe kötü durumda. Çok zeki insanlarla kapışmanız gerek. Ben hepsini iyi tanıyorum. Mesela Erdoğan... Biden daha nerede olduğunu bilmiyor. Erdoğan gibi birinci sınıf satranç oyuncusu olan yabancı liderlerden dolayı onlarla baş edecek, zihinsel olarak sıhhatli olmayan bir başkana sahip olamayız. Kötü durumda olan, nerede olduğunu bilmeyen veartık konuşamadığı için bodrumundan çıkmaya korkan birine sahip olamayız" dedi.

Trump sözlerini şöyle sürdürdü...

Geçen hafta dünya liderleri benden Erdoğan'ı bir aramamı rica etti. Neden diye sordum. Dediler ki "O bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor. Bu ABD yüzünden mi diye sordum. "Hayır. Senin yüzünden, senin kişiliğin yüzünden. Tek dinleyeceği kişi sensin. Çünkü o kişilik bir tek sende var. Onunla anlaşabiliyorsun." Ki bu doğru. Ben onunla anlaşabiliyorum. Beni dinliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.