Trump'tan McCarthy'ye destek

Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yayımladığı mesajında, oylama gecesi bazı "iyi istişarelerin" yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi tüm harika Cumhuriyetçi milletvekillerimiz için Kevin'e oy verme, meseleyi sonlandırma, zaferi elde etme ve çılgın Nancy Pelosi'nin yuvası Kalifornia'ya hüzünlü bir şekilde dönüşünü seyretme zamanı."

Trump, Cumhuriyetçilere "zaferlerini, utandırıcı bir yenilgiye dönüştürmemeleri" çağrısında bulundu.

Parti üyelerinin Temsilciler Meclisinde çoğunluk olma zaferini kutlamayı hak ettikleri görüşünü paylaşan Trump, "Kevin McCarthy iyi bir iş çıkaracak, hatta belki de harika bir iş çıkaracak." ifadesini kullandı.

ABD'de son 100 yılda ilk kez, üç oylamada da başkan seçilmek için yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.

- McCarthy üç oylamada da partisinden yeterli desteği alamadı

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta ilk oturumunu yapan 118. ABD Kongresinin iki yıllık yeni yasama süreci, başkan seçimi kriziyle başlamıştı.

Temsilciler Meclisinde yapılan üç tur oylamada da üyeler meclis başkanını seçememiş, dördüncü oylama 4 Ocak'a ertelenmişti.

Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy son olarak partisinden 202 kişinin oyunu almış, muhafazakar Cumhuriyetçilerin 20'si ise Jim Jordan'a oy vererek McCarthy'nin çoğunluğu elde etmesine izin vermemişti.

Üç oylama boyunca 212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etmişti.

- Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyetçiler, 100 yılın en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya

Cumhuriyetçiler arasındaki bölünmüşlüğü ortaya seren başkanlık seçimleri için dördüncü turun bugün öğle saatlerinde yapılması bekleniyor.

Jim Jordan'ın kendisi dahil Cumhuriyetçi üyelerin birçoğu "birlik" çağrısı yaparken, McCarthy'e karşı olan bir grup muhafazakar Cumhuriyetçinin karşı oy vermeye devam etmesi oylama işlemini kilitledi.

McCarthy, kendi partisinden yeterli sayıda milletvekilini ikna edemediği için son 100 yılda Temsilciler Meclisi başkanlık seçimlerini üç turda da kazanamayan ilk çoğunluk lideri olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı, devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde üçüncü sırada yer alması bakımından önem arz ediyor.

- Bundan sonra ne olacak?

435 üyeli Temsilciler Meclisinde, Cumhuriyetçiler 222, Demokratlar 213 koltuğa sahip. Ancak Demokratlardan 1 sandalye, Virginia'dan seçilen Demokrat siyasetçi Donald McEachin'in 28 Kasım 2022'de vefat etmesi üzerine boş kalmıştı. McCarthy'nin başkan seçilebilmesi için ise Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gerekiyordu.

Ancak bu baraj her bir milletvekilinin bir üyeyi oylaması halinde geçerli. Örneğin, 6 milletvekili oylamada çekimser kalırsa, mevcut milletvekili sayısı 434 olan mecliste çoğunluk için gereken oyun 218 değil, 214 olması gerekiyor.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeden işlemeye başlayamıyor. Milletvekilleri yeni başkanın seçilmesi için gereken çoğunluğu elde edene kadar oylamaya devam edecek. McCarthy ise bu süreçte partisindeki isimleri ikna etmek için ter dökecek.