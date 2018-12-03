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Trump Pakistan Başbakanı'na mektup yazarak Afganistan barış görüşmeleri için yardım istedi

ABD Başkanı Trump, Pakistan Başbakanı İmran Han'a bir mektup yazarak Afganistan'daki barış görüşmelerine destek olmasını istedi.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı İmran Han'a bir mektup yazarak Afganistan'daki barış görüşmesine destek olmasını istedi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Trump'ın İmran Han'a bir mektup gönderdiğini açıklayan Pakistan Federal Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Firdus Aashiq Awan, "Taliban'ı barış görüşmelerine katılmaya ikna etmek için Pakistan'dan iş birliği istedi" ifadelerini kullandı.

Donald Trump geçmişte çok defa Pakistan'a sert ifadelerle yüklenmiş, Pakistan'ı 'teröristlere' güvenli bölge sağlamakla suçlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Pakistan ile ilgili açıklamalarına bir yenisini ekleyen Trump, "Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız, çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

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