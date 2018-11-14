Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump, Rusya soruşturmasına yazılı ifade verecek

ABD Başkanı Trump, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorularına yazılı olarak ifade verecek.

  • star.com.tr
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Reuters'ta yer alan habere göre ABD Başkanı Trump, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorularına yazılı olarak ifade verecek.

ABD Başkanı Trump'ın cevaplamaya hazırlandığı soruların yalnızca seçimlere Moskova'nın dahli olup olmadığı ile ilgili olacağı bildirildi. Cevapların, Trump'ın Rusya soruşturmasını engellemeye yönelik girişimleri olduğu iddialarını içermediği aktarıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rossini’nin ´Stabat Mater´ Oratoryosu Süreyya Operası´nda

Rossini’nin ´Stabat Mater´ Oratoryosu Süreyya Operası´nda

4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular

4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular

İşte altın zengini ülkeler

İşte altın zengini ülkeler

2019'da KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? İşte KYK burs ücreti zamları

2019'da KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? İşte KYK burs ücreti zamları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA