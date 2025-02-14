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Dünya

Trump'tan sürpriz Rusya talebi: Onları geri almayı çok isterim

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın yeniden G7'ye kabul edilmesi gerektiğini ve bunu çok istediğini belirtti.

AA14 Şubat 2025 Cuma 07:57 - Güncelleme:
Trump'tan sürpriz Rusya talebi: Onları geri almayı çok isterim
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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde Rusya ile ilgili başlıkları değerlendirdi.

Trump, Rusya'nın Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7'ye yeniden kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından Rusya'nın G7'den çıkarılmasını "yanlış" bulduğunu söyleyen Trump, "Onları geri almayı çok isterim. Bence onları çıkarmak bir hataydı. Mesele Rusya'yı sevmek ya da sevmemek değil, söz konusu olan G8 idi." dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de masada olmayı istediğini düşündüğünü kaydeden Trump, "Büyük ihtimalle G8 olsaydı Ukrayna ile bu sorun yaşanmazdı ve ben başkan olsaydım Rusya Ukrayna'ya asla saldırmazdı." değerlendirmesini yaptı.

- PUTİN DE BARIŞ İSTİYOR

Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de Ukrayna'daki savaşın sona erdiğini görmek istediğini ifade ederek, "(Putin'in) Barış istediğine inanıyorum. Onu iyi tanıdığımı düşünüyorum. Evet, onun barış istediğini düşünüyorum. Eğer istemeseydi bana söylerdi diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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Putin'e güvenip güvenmediği sorulan Trump, "Bir şeylerin gerçekleştiğini görmek istediğine inanıyorum. Bu konuda ona güveniyorum. Bence o da bir şeyler olmasını istiyor." diye konuştu.

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