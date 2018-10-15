Donald Trump: Türkiye'ye karşı hislerim değişti

ABD Başkanı Donald Trump, Michael Kasırgası'nın vurduğu Florida Eyaleti'ni ziyarete gitmeden önce Beyaz Saray önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunan Trump, Türkiye'ye karşı hislerinin 2 gün öncesinden çok daha farklı olduğunu söyledi.

Trump, "Türkiye'ye karşı hislerim değişti ama yaptırımlar konusunda anlaşma yapmadık" ifadelerini kullandı.

.@POTUS: "I feel much differently about Turkey today than I felt about them two days ago. I have a very good feeling toward Turkey, two days ago I did not." pic.twitter.com/F2Y4oRADvx — FOX Business (@FoxBusiness) October 15, 2018

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında da açıklamalarda bulunan Trump, Kral Selman'ın Kaşıkçı'ya ne olduğu konusunda herhangi bir bilgisi olduğunu kesin olarak reddettiği yineledi. Trump, "Bana öyle geliyor ki, belki de Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında haydut katiller vardır, Kim bilir?" diye konuştu.