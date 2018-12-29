Tsunami felaketine neden olan yanardağ, yüksekliğinin üçte ikisini kaybetti
Endonezya'da tsunami felaketine neden olan Anak Krakatau Yanardağı'nın, patlamalar sebebiyle yüksekliğinin üçte ikisini kaybettiği açıklandı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tsunami felaketine neden olan Anak Krakatau Yanardağı (Krakatau'nun Çocuğu), patlamaların ardından yüksekliğinin üçte ikisini kaybetti.Cumartesi gecesi meydana gelen tsunami, yanardağdan kopan büyük bir kütlenin denize doğru kayması sonucu meydana gelmişti.
Fransız Haber Ajansı AFP'nin aktardığına göre Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Sumatra ile Cava Adaları arasındaki Anak Krakatau Yanardağı'nın yüksekliğinin üçte ikisini kaybettiğini açıkladı.
338 metre yüksekliğinde olan yanardağın şimdi sadece 110 metre yüksekliğinde olduğunu açıklayan Volkanoloji Merkezi, yanardağın 150 ila 180 milyon metreküp arası madde kaybettiğini, büyük miktarda kaya ve külün bir dizi patlamanın ardından yavaş yavaş denize kaydığını belirtti.
AFP'ye konuşan PVMBG'den bir yetkili, "Anak Krakatoa artık çok daha kısa. Genellikle gözetleme merkezinden dağın zirvesini görebiliyordunuz fakat şimdi göremiyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Yeryüzündeki aktif volkanların yaklaşık yüzde 75’inin bulunduğu “Pasifik Ateş Çemberi” olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan ve 130 aktif yanardağın bulunduğu Endonezya'da, 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem tsunami felaketine sebep olmuş, 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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