Tunus açıklarında facia: Ölü ve onlarca kayıp var

Tunus Ulusal Muhafız Sözcüsü Houcemeddine Jbabli yaptığı açıklamada, 100 göçmeni taşıyan bir botun ülkenin doğu kıyısı açıklarında battığını duyurdu. Sözcü Jbabli, faciada 1 göçmenin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin kurtarıldığını ve 75 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Deniz muhafızlarının hayatını kaybeden göçmenin cansız bedenine Sfax kenti açıklarında ulaştığını aktaran Jbabli, kayıp göçmenleri arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Libya'nın sahil kenti Zuvare'den yola çıkan göçmenlerin Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. Orta Akdeniz'de bulunan Tunus, Avrupa'ya yasa dışı göçün en popüler geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. Tunuslu yetkililer sorunu çözmek için sıkı önlemler alsa da ülkeden İtalya'ya gitmeye çalışan yasa dışı göçmenlerin sayısı giderek artıyor.