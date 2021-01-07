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Dünya

Tunus Başbakanı Meşişi, İçişleri Bakanını görevden alma nedenini böyle açıkladı

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in görevden alınmasının güvenlik teşkilatını korumak amacıyla yapıldığını ifade etti.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 08:56 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 08:56
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İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle düzenlediği toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan Meşişi, görevden alma kararının, "güvenlik teşkilatını karışıklıktan ve sızma olasılığından korumak, bakanlık kurallarına saygı, güvenlik yapısının uyumunu muhafaza etmek" gibi gerekçelerle yapıldığını ifade etti.

"Başbakanın bilgisi olmadan verilen tüm atama ve görevden alma kararlarının iptal edildiğini" aktaran Meşişi, toplantıda ülkedeki güvenlik durumunun, özellikle de devam eden yüksek seviyeli terör tehdidi karşısında Tunus'un çeşitli bölgelerindeki hazırlık durumunun görüşüldüğünü kaydetti.

Başbakanı Meşişi, 5 Ocak Salı günü İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'i görevden almış, yeni bakan atanana kadar İçişleri Bakanlığı görevini kendisinin yürüteceğini açıklamıştı.

Meşişi, kültür ve çevre bakanlarının ardından üçüncü kez bir bakanı daha görevinden almış oldu.

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