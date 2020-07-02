İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8506
  • EURO
    7,7271
  • ALTIN
    388.872
  • BIST100
    115315
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tunus Dışişleri Bakanın'ndan Libya'da siyasi çözüm vurgusu
Dünya

Tunus Dışişleri Bakanın'ndan Libya'da siyasi çözüm vurgusu

Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray, Libyalı mevkidaşı Muhammed et-Tahir Seyyale ile görüşmesinde Libya'da siyasi çözüm vurgusu yaptı.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 07:27 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 07:31
ABONE OL

Libya Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ray ve Seyyale bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tunuslu Bakan Ray görüşmede, ülkesinin, Libya'daki meşru hükümeti ve krizin siyasi yollarla çözülmesini desteklediğini ifade etti.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 5+5 ortak askeri komisyon görüşmelerine ve seçimlere dayalı siyasi çözüme taahhüdünü bildirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.