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Dünya

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Libya'da taraflardan birine karşı diğerini desteklemedik

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Libya'da taraflardan birine karşı diğerini desteklemediklerini ve her zaman siyasi çözümden yana olduklarını söyledi.

AA04 Haziran 2020 Perşembe 07:14 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 07:14
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Kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından Mecliste düzenlenen genel görüşme oturumunda, Libya konusuyla ilgili soruları cevaplayan Gannuşi, "Libya'da taraflardan birine karşı diğerini desteklemedik. Hedefimiz birdi, o da vatan menfaatinin korunmasından başka bir şey değildi." dedi.

Libya'nın demokratik devletini kuracağına ve kardeş Cezayir'le birlikte Tunus'u koruyacak bir kale olacağına inandığını belirten Gannuşi, Libya krizinin çözümünde eskiden olduğu gibi şimdi de siyasi çözümden yana olduklarını vurguladı.

Tunus'un Libya'daki "yangınla" doğrudan alakadar olduğunu dile getiren Gannuşi, Libya'nın toprak bütünlüğünü koruyacak barışçıl bir çözüm için çalışmaktan ve tarafları da siyasi çözüme teşvik etmekten başka yol olmadığını kaydetti.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine atıfta bulunan Gannuşi, "Libya konusundaki tarafsız tavrımıza rağmen ülke içinde ve dışında pek çok taraf bu konuyu olumsuz şekilde kullandı. Burada gerçekte hedef alınan Tunus'un demokrasi tecrübesiydi." ifadesini kullandı.

Gannuşi, 19 Mayıs'ta, Libya hükümet güçlerinin, stratejik öneme sahip Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirmesinden dolayı Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı telefonla arayarak tebrik etmişti.

Gannuşi'nin, Libya konusundaki bu tutumu ülke içinde tepkiye neden olmuştu.

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