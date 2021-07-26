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Dünya

Tunus Parlamento Ofisi: Darbeyi kesin bir şekilde reddederek, şiddetle kınıyoruz

Tunus Parlamento Ofisi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin faaliyetlerini durdurma ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alma kararını 'kesin bir şekilde reddederek şiddetle kınadığını' bildirdi.

AA26 Temmuz 2021 Pazartesi 17:59 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 18:00
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Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi başkanlığında toplanan Parlamento Ofisi, darbeye ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Parlamento Ofisi, Said'in kararlarını kesin bir şekilde reddederek şiddetle kınadığını oy birliğiyle aldığı kararla açıklamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"Said'in tüm kararları geçersizdir." ifadesi kullanılan açıklama, şöyle devam etti:

"Kararlarla Anayasa, ciddi bir biçimde ihlal edilmiş, 80. madde yanlış yorumlanmıştır ve bu kararların Meclis Başkanı'nın onayıyla alındığı yönünde asılsız iddialar ortaya atılmıştır."

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararların ahlaki, hukuki ve cezai sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

- Ne olmuştu?

Tunus'ta dün hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

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