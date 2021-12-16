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Dünya

Tunus ve Cezayir'den ortak anlaşma!

Tunus ve Cezayir, güvenlik ve ekonomi alanında bölgesel ve uluslararası tehditlerle mücadele için yeni bir bölgesel güç oluşturma konusunda anlaşmaya vardı.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 22:46 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 22:46
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Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'nun Tunus ziyaretinin sonunda "Kartaca Deklarasyonu" adıyla ortak bir bildiri yayımlandı.

Bildiride, iki ülke arasındaki stratejik entegrasyonun geliştirilmesi ve çeşitli alanlardaki iş birliğinin artırılarak ortaklık için yeni temeller atma konusunda anlaşıldığı ifade edildi.

Bölgesel ve uluslararası düzeydeki gelişmeler ile güvenlik ve ekonomik sorunlarla mücadele için Tunus ile Cezayir arasındaki ortak değer ve ilkelere dayalı yeni bir bölgesel güç oluşturulmasının gerekli olduğu belirtilen açıklamada, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının istenen hedeflere ulaşmak için istişarelere devam etme ve gerekli adımları atma konusundaki kararlılıklarına işaret edildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun dün resmi ziyaret için geldiği Tunus'ta mevkidaşı Kays Said ile görüşmüştü.

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