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Dünya

Tunus ve Fransa Dışişleri bakanları görüşme gerçekleştirdi

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile ikili ilişkileri ve Tunus'taki ekonomik ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 00:56 - Güncelleme:
Tunus ve Fransa Dışişleri bakanları görüşme gerçekleştirdi
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Tunus Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Ammar ile Colonna'nın telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki köklü ilişkiler ile bunları daha üst düzeye çıkarmanın yolları ele alındı.

Tunus'un, gerçek bir demokrasi ve halkın özlemleriyle uyumlu daha adil ve kapsayıcı bir kalkınma için geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini kaydeden Bakan Ammar, Fransa dahil olmak üzere tüm paydaşlarla yapıcı diyaloga hazır olduklarını ve ülkenin içinden geçtiği durumun hususiyetine dair anlayış beklediklerini dile getirdi.

Fransız Bakan Colonna ise ülkesinin, Tunus'u desteklemeye ve mevcut ekonomik krizle mücadelesinde onun yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

İki bakan, en kısa sürede yeniden bir araya gelmeyi ve 2023 yılında Paris'te 4. Tunus-Fransa Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısını düzenlemeyi istediklerini vurguladı.

TUNUS'TA SİYASİ VE EKONOMİK KRİZ

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclis çalışmalarını askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararları ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından ülkede yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

Kovid-19 salgınının etkisiyle büyüyen ekonomik krizden kurtulmaya çalışan Tunus, 1,9 milyar dolarlık yeni kredi için Mayıs 2021'den bu yana IMF ile müzakere sürecini yürütüyor.

Tunus hükümeti ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının ardından ekonomik krizin daha da derinleşmesi üzerine bir süredir yabancı yatırımları çekecek reformlar üzerinde çalışıyor.

Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Ferit Bilhac, geçen yıl şubat ayında yaptığı açıklamada, Tunus'un ekonomik reformları hayata geçirmesi için kredi sağlamaya hazır olduklarını, ilerleyen süreçte anlaşma yapmayı planladıklarını duyurmuştu.

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