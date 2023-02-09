Tunus'ta depremzedeler için yardım kampanyası

Tunus Başbakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığının verdiği özel izinle, iki kardeş ülke Türkiye ile Suriye'yi vuran yıkıcı depremden etkilenenler için başta yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız olmak üzere tüm Tunusluları bağış yapmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bağışların iletilebilmesi için Tunus Sosyal Dayanışma Birliğine ait banka hesap numaraları paylaşıldı.

- TUNUS, TÜRKİYE'YE 41 SURİYE'YE İSE 20 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖNDERDİ

Tunus, 7 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli depremler için hazırlanan iki askeri uçakla Türkiye ile Suriye'ye arama kurtarma ekibi ve acil yardım malzemesi göndermişti.

Gıda maddesi, ilaç, bebek maması, battaniye ve hijyen bezinin yer aldığı 14 tonluk acil yardım malzemesiyle yola çıkan uçaklarda, 41 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi Türkiye'ye, 20 kişiden oluşan diğer bir ekip ise Suriye'ye hareket etmişti.

Türkiye'ye giden arama kurtarma ekibine deprem bölgelerinde kullanılan 4 özel eğitimli köpek de eşlik ediyor.

- TUNUS KIZILAYI YARDIM KAMPANYASI DÜZENLEDİ

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 6 Şubat'ta yayımladığı taziye mesajında, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere askeri uçaklarla bölgeye acil yardım malzemesi gönderilmesi talimatı vermişti.

Said'in talimatının ardından Tunus Kızılayı, bir yardım kampanyası başlatarak, Türkiye ve Suriye halkına yardım etmek isteyen Tunuslu derneklerin koordinasyonunu sağlamak ve gönüllü sağlık görevlilerinin bölgeye yönlendirilmesi çalışmalarını sürdürdüklerini duyurmuştu.