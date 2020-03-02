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Dünya

Tunus'ta ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Tunus Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir Tunusluda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu duyurdu.

AA02 Mart 2020 Pazartesi 19:12 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 19:12

Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, düzenlediği basın toplantısında, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında (40) Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Söz konusu Tunuslunun ülkeye girişi sırasında virüs taşıdığına ilişkin herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Mekki, cumartesi günü hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından yapılan tahlillerin sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede başka ülkelere de yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

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