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Dünya

Tunus'ta, ''Libya'ya dış müdahelenin reddedilmesi'' önergesi Meclisten geçmedi

Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi Meclis Grubunun 'Libya'ya dış müdahalenin reddedilmesiyle' ilgili sunduğu önerge reddedildi.

AA04 Haziran 2020 Perşembe 07:01 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 07:05
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Meclis genel oturumunda görüşülen önerge, daha sonra yapılan oylamada 94 milletvekilinden evet, 68'inden hayır oyu aldı, 7 milletvekili de çekimser kaldı.

Meclis İkinci Başkan Yardımcısı Tarık el-Fetiti, yaptığı konuşmada, önergenin Meclis tarafından reddedildiğini söyledi.

Nahda Hareketi partisinden milletvekili Imad el-Hamiri, oturumda yaptığı açıklamada, Nahda parti bloğu olarak önergeyi reddettiklerini belirtti. Önerge metninde bazı ülkelerin isimleri zikredilirken bazılarından hiç bahsedilmediğine dikkati çeken Hamiri, bu durumun Tunus'un bazı ülkelerle olan ilişkilerine zarar verdiğini kaydetti.

Özgür Anayasa Partisinin sunduğu önerge, Meclisin "Libya'ya dış müdaheleyi reddetmesini ve Tunus topraklarında bu müdahaleyi kolaylaştıracak lojistik bir üs kurulmasına karşı çıkmasını" öngörüyor. Ancak önerge metninde sadece 2 devletin isminin zikredilmesi, bunun "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Tunus devrimine düşman olan ülkelerin yanında yer alınması anlamına geleceği" eleştirilerine yol açtı.

Tunus'ta bir önergenin Meclisten geçmesi için 109 milletvekilinin evet oyunu alması gerekiyor.

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