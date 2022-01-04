Tunus'ta Milletvekili Nureddin el-Bahiri'ye zorunlu ev hapsi

AA 4 Ocak 2022 Salı 06:58 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 06:58

Şerafeddin, hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, eski Adalet Bakanı Bahiri'nin tutuklanarak ev hapsinde tutulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ev hapsi kararı gelişigüzel değil bilakis hukuka dayanmaktadır" diyen Şerafeddin, gelişmenin Tunuslu olmayan kişiler için vatandaşlık, doğum belgesi ve seyahat belgelerinin kanunsuz olarak çıkarılmasından dolayı olduğunu söyledi.

Şerafeddin, ilgili dosyada terör şüphesi olduğunu ve akabinde savcılığa iletildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun üstünlüğüne inanan, karşı çıkmak için hukuk yollarını seçer ve durdurma kararlarına karşı çıkmanın hukuka uygun olması gerekir. Taraflar yanlışa ve taşkınlığa başvurmamalı, güvenlik teşkilatını şiddete ve isyana tahrik etmeye kalkışmamalıdır."

Bahiri'nin, eşinin istediği bir doktor tarafından muayeneden geçirildiğini ve bir avukatla da görüştürüldüğünü dile getiren Şerafeddin, ayrıca Bahiri'nin askeri bir hastaneye sevk edilmeyi reddettiğini kaydetti.

Tunus'taki Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

Nahda Hareketi Sağlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bahiri'nin şeker, tansiyon, aritmi gibi düzenli ilaç kullanımını gerektiren kronik hastalıkları bulunuyor.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.