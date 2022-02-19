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Dünya

Tunus'ta milletvekiline hapis cezası

Tunus askeri mahkemesi, Emel ve Eylem Hareketinin milletvekili Yasin el-İyari'ye Cumhurbaşkanı'na hakaret de dahil olmak üzere bazı suçlamalardan dolayı 10 ay hapis cezası verdi.

AA19 Şubat 2022 Cumartesi 00:52 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 00:52
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Emel ve Eylem Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Askeri yargı, (yetkileri dondurulan) milletvekili Yasin el-İyari'ye hakkında gıyaben 10 ay hapis cezası verdi." denildi.

Açıklamada, kararın Cumhurbaşkanı'na karşı bir eylemde bulunma ve orduya hakaret etmekle ilgili suçlamalar neticesinde verildiği aktarıldı.

İyari, yurt dışında bulunduğu için mahkeme oturumuna katılmadı.

İyari'yi savunan heyetin bir üyesi olan Malik bin Ömar de AA muhabirine, söz konusu karara temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.

Hakkında 2017 yılına ait "orduya hakaret" suçlamasıyla üç dosya bulunduğu belirtilen İyari, askeri mahkeme tarafından 30 Temmuz 2021'de de iki ay hapse mahkum edilmişti.

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