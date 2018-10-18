Tunus'ta Nida Tunus Partisi ve Özgür Yurtsever Birliği Partisi tek başına iktidar için birleşti

Nida Tunus Partisi Başkanı Hafız Kaid es-Sibsi ile ÖYB Partisi Genel Başkanı Selim er-Riyahi, düzenledikleri ortak basın toplantısında iki parti arasındaki birleşmeyi resmiyete döken imzaları attı.

Toplantıda konuşan Sibsi, "siyasi hayattaki sarhoşluk" diye nitelendirdiği durumun, Nida Tunus Partisi ismi altında birleşmeyi zorunlu kıldığını söyledi. Seçim kanunu ve mevcut siyasi sistemin doğası gereği 2014 seçimlerinden birinci parti olarak çıkan Nida Tunus'un tek başına iktidara gelemediğini söyleyen Sibsi, "Nahda Hareketi'nin karşısında yer alan çok sayıda partinin oyları bölündüğü" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan birleşmenin ardından Nida Tunus Partisi Genel Sekreterliği görevine getirilen eski ÖYB Partisi Genel Başkanı Riyahi, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'den, gelecek dönemde tek başına iktidara gelebilecek güçlü bir oluşum kurmak için "ılımlı aile" diye nitelendirdiği kesimi birleştirmesini istedi.

Nida Tunus Partisi yöneticilerinden Naci Celul "Biz, yenilikçi ulusal çizgi önerileri sunuyoruz ve bu çizginin 2019'da tek başına iktidar olmasını istiyoruz." dedi.

Nida Tunus'un bir başka yöneticisi Rıda Bilhac da partilerinin Nahda Hareketi'ne karşı birleştiğini ve bugün "yenilikçi ulusal" diye nitelediği projenin ülkeyi Nahda ile ortak olmadan tek başına yönetebileceğini dile getirdi.

Bilhac ayrıca kendilerinin dışlayıcı bir yol izlemediğini belirterek, Nahda Hareketi Partisi'nin de Tunus'ta bir yeri olduğunu ifade etti.

ÖYB'nin birkaç gün önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, partinin kurucu genel başkanı olan ancak daha sonra genel başkanlıktan istifa eden Tunuslu iş insanı Selim Riyahi'nin yeniden partinin başına geçerek Nida Tunus ile birleşmeyi yöneteceği bildirilmişti.

Açıklamada, ÖYB'nin, Tunus'taki mevcut hükümeti desteklemediği belirtilerek, Başbakan Yusuf Şahid liderliğindeki hükümetin tamamıyla değişmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Bununla beraber Nida Tunus'tan yapılan açıklamada da iki partinin birleşmesi memnuniyetle karşılanarak, benzer şekilde "hükümetin acil ve kapsamlı değişmesi gerektiği" ifade edilmişti.

Tunus Meclisi'nde yoğun "gezi" dönemi

Tunus Meclis, Kasım 2019'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kala vekillerin gruplar arası aidiyet değiştirmesine sahne oluyor.

Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden olan Başbakan Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden olmuştu. İki taraf arasındaki gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmanmıştı

Mayıs ayında, Nida Tunus Partisi Lideri Hafız Sibsi, mevcut hükümeti "ulusal uzlaşı değil milli bir kriz hükümeti" olmakla suçlamış ve Şahid'in istifasını talep etmişti. Başbakan Şahid ise Hafız Sibsi ve çevresindekileri "Nida Tunus Partisini bitirmek ve ülkeyi krize sürüklemekle" itham etmişti.

Tunus'taki son seçimleri birinci sırada tamamlayan Nida Tunus Partisinden, mayıs ayında patlak veren kriz sonrasında 17 milletvekili istifa etti. Ancak bazı vekiller istifalarını geri çektiğini açıklamıştı.

Nida Tunus Partisi'nin yönetim kadrosu tarafından dışlanan Başbakan Şahid'in ismi ağustos ayında meclisteki yeni bir oluşumla birlikte anılmaya başlanmıştı. Yerel basında sıkça "Başbakan Şahid'in grubu" şeklinde isimlendirilen Ulusal Koalisyon, farklı partilerden istifa eden milletvekilleri, bağımsızlar ve son olarak da Nida Tunus'tan istifa eden isimlerle 47 sandalyeye ulaşarak meclisin en büyük ikinci grubu olmuştu.

Nahda Hareketi, mecliste bulunan gruplar arasındaki geçişkenliğe rağmen 68 milletvekili ile birinci parti konumunu koruyor.

Sibsi'den "Nahda ile ittifak sona erdi" açıklaması

Bu arada Nida Tunus Partisi'nin kurucusu Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, geçen ay verdiği bir röportajda, Nahda Hareketi'nin talebi ile aralarındaki ittifakın sonlandığını söylemişti.

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ve dönemin Nida Tunus Partisi Genel Başkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Ağustos 2013'te Paris'te bir araya gelerek uzlaşı konusunda anlaşmıştı.

Muhafazakâr İslami tabanı temsil eden Nahda Hareketi ile "laik ve ulusalcı" kesimi temsil eden Nida Tunus Partisi'nin uzlaşısı, Tunus'un "Arap Baharı" sonrasındaki terör saldırıları ve dış müdahaleye açık çalkantılı döneminde birçok krizin siyaset ve diyalog yoluyla aşılmasını sağlamıştı.

Tunus'un iki zıt toplumsal kutbunun birlikteliği, ideolojik rekabete rağmen ülke siyasetine göreceli istikrar getirmiş ve Başbakan Yusuf Şahid liderliğindeki ulusal uzlaşı hükümetinin omurgasını da bu iki parti oluşturmuştu.