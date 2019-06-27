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Tunus'un başkentinde intihar saldırısı

Tunus'un başkentinde polis aracını hedef alan intihar saldırısı düzenlendi

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Tunus'un başkentinde polis aracını hedef alan intihar saldırısı düzenlendi, yaralılar olduğu bildiriliyor. 
 
Saldırı, Fransız Büyükelçiliği yakınlarındaki Charles De Gaulle Caddesi'nde gerçekleşti. 
 
Görgü tanıkları patlama sesinin kentin her yerinden duyulduğunu ifade etti.
 
Tunus İçişleri Bakanlığı ise başkentteki terörle mücadele birimi binasına ikinci intihar saldırısının düzenlendiğini açıkladı.

TUNUS'TA TELEVİZYON YAYIN İSTASYONUNA SİLAHLI SALDIRI

Tunus'ta kimliği belirlenemeyen kişiler, ülkenin güneyinde yer alan Gafsa ilindeki televizyon yayın istasyonuna silahlı saldırı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gafsa'da yer alan Orbata Dağı'ndaki televizyon yayın istasyonuna sabaha karşı 03.30 sularında silahlı saldırı düzenlendi.

Askeri birliklerin müdahalesi sonucu saldırganların dağın iç bölgelerine doğru kaçtığı kaydedilen açıklamada, emniyet güçlerinin yerinde ve askeri yayın istasyonunun güvende olduğu aktarıldı.

Açıklamada, askeri birliklerin, silahlı saldırganları arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Söz konusu saldırıda can kaybı, yaralanma ya da hasar kaydedilmedi.

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