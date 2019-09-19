24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7072
  • 6,311
  • 275.213
  • 100339
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali vefat etti

Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bin Ali'nin avukatı Münir bin Saliha, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müvekkilinin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.
 
Bin Saliha, geçen hafta yaptığı açıklamada, Bin Ali'nin, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun kötü olduğunu aktarmıştı.
 
Baskıcı ve yolsuzlukla anılan bir dönemin baş aktörü Bin Ali'nin, geçen hafta hastaneye kaldırılmasının ardından cenazesinin Tunus'a getirilip getirilmeyeceği kamuoyunda tartışılmıştı. 
 
Tunus'un 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali, devrimin yapıldığı 14 Ocak 2011'den bu yana Suudi Arabistan'da yaşıyordu.
 
- Zeynel Abidin bin Ali kimdir?
 
Tunus'un sahil bölgesindeki Susa kentinde 1936 yılında dünyaya gelen Zeynel Abidin bin Ali, eğitim hayatını ülkesinin Fransız sömürgesine karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi nedeniyle yarım bıraktı.
 
Tunus ordusuna katılan Bin Ali, askeri ataşelik, büyükelçilik ve güvenlik bürokrasisindeki çeşitli üst düzey görevlerin ardından savunma ve içişleri bakanlığı görevlerine kadar yükseldi.
 
Ülkenin bağımsızlık sonrası kurucu lideri Habib Burgiba tarafından 1987 yılında Başbakanlık görevine atanan Bin Ali, ülkenin kurucu liderine karşı kansız bir darbeyle cumhurbaşkanlığı görevine geldi.
 
Ülkeyi "bir polis devleti" şeklinde idare eden Bin Ali'nin yönetimini, Tunuslu bir seyyar satıcının ekonomik koşullar ve yerel yetkililer tarafından aşağılanması nedeniyle kendisini ateşe vermesi sonlandırdı. Tunus'ta başlayan kitlesel protestoların devam etmesinin ardından, Bin Ali, ailesini de alarak 2011 yılında Suudi Arabistan'a kaçtı.
 
Bin Ali ve eşi, ülkedeki bir mahkeme tarafından "kamu malını zimmete geçirmek ve yolsuzluk" gibi suçlardan gıyabında 35 yıldan uzun süre hapse mahkum edildi.

15 yaşındaki genç kızı, dakikalarca su altında tutarak boğdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert Kıbrıs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert Kıbrıs tepkisi

Darbecilerle böyle iş birliği yapmıştı... Ve karar verildi

Darbecilerle böyle iş birliği yapmıştı... Ve karar verildi

Bilim insanları keşfetti! Kanser hücreleri nasıl hayatta kalıyor?

Bilim insanları keşfetti! Kanser hücreleri nasıl hayatta kalıyor?

Başkan Erdoğan gazilerle buluştu

Başkan Erdoğan gazilerle buluştu

Dışişleri: GKRY'i uyarıyoruz

Dışişleri: GKRY'i uyarıyoruz

Yürekleri yaktı! Oğlunun tabutuna son kez baktı

Yürekleri yaktı! Oğlunun tabutuna son kez baktı

Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali vefat etti

Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali vefat etti

Gökyüzünün hakimleri şov yaptı! İzleyenler nefeslerini tuttu

Gökyüzünün hakimleri şov yaptı! İzleyenler nefeslerini tuttu
 

POPÜLER HABERLER

Polislere tehditler savurdu: Kendinize haritadan yer beğenin

Polislere tehditler savurdu: Kendinize haritadan yer beğenin

Yılın belli aylarında görünüyor, sular çekilince ortaya çıktı

Yılın belli aylarında görünüyor, sular çekilince ortaya çıktı

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA