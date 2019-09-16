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Tunus'un eski Cumhurbaşkanı el-Merzuki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yenilgiyi kabul etti

Tunus’ta dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimin ilk sonuçları gelmeye başladı. Bağımsız aday olan eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, seçimde kaybettiğini ve ikinci tura kalmadığını açıkladı.

  • İHA
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Tunus dün cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Halkın yeni cumhurbaşkanını belirleyeceği seçimin resmi olmayan ilk tur sonuçları gelmeye başladı. Dün gerçekleştirilen seçimde yarışan 24 aday arasında yer alan bağımsız aday adaylarından eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçim yenilgisini kabul etti. El-Merzuki, resmi olmayan ilk verilere göre ikinci tura kalmadığını ifade ederek, "Bana oy veren tüm vatandaşlarıma ve yanımda duran tüm dostlarıma teşekkür ederim" dedi. Seçmenleri ikna edemeyen el-Merzuki, “Başarısızlığın tamamından ben sorumluyum” ifadesini kullandı.
 
Elde edilen ilk verilere göre Tunus Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Anayasa Profesörü Kays Said yüzde 19,5, tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi yüzde 15,5 oy oranıyla ikinci tura kalmayı başardı.
Tunus'ta yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemler, 18.00’da son bulmuştu. Tunus Yüksek Seçim Konseyi, 7 milyon 155 bin seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere yurt içindeki katılım oranının yüzde 45.02, yurt dışında ise yüzde 19.7 olduğunu duyurmuştu.
 
Tunus'ta 2014 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım ise yüzde 63 olarak kaydedilmişti.

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