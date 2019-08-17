Turistlere yılan masajı hizmeti!
Filipinler'de özel bir hayvanat bahçesi olan Ramon Deo, daha çok turist çekmek için ilginç bir hizmet başlattı.
- STAR
Ülkedeki altıncı büyük ve dördüncü en kalabalık ada olan Panay’ın Aklan şehri yakınlarındaki Kalibo sahil kasabasında özel bir hayvanat bahçesi olan Ramon Deo, turistlere yılan masajı hizmeti sundu. Ramon Deo’nun özel masajında yalnızca albino (beyaz) yılanlar kullanılıyor. Yılan masajı hizmeti alan turist yere yatarak üstünde yılanların rahatça gezinmesine izin veriyor. Turistler yılan masajının heyecan verici olduğunu söylüyor.
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