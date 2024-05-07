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Dünya

Türk askerinden dost ülkede ''Vuran'' eğitimi

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine çok amaçlı zırhlı araç Vuran'ın güvenli ve etkin kullanımına yönelik eğitim verildi.

AA7 Mayıs 2024 Salı 14:28 - Güncelleme:
Türk askerinden dost ülkede ''Vuran'' eğitimi
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FSK tarafından yapılan açıklamada, Türk ordusu ile işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimle FSK askerlerinin muharebe kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Türk ordusu eğitmenlerince Vuran araçlarının güvenli ve etkin kullanımı konusunda eğitimler verildi. FSK, gelişme planını baz alarak kapasitelerini artırıyor, uluslararası ortakların desteğiyle NATO ordularının en yüksek standartlarına yükseltiliyor." ifadesi kullanıldı.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkede sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Söz konusu sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Kosova'da 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine çeşitli katkılarda bulunuyor. Ayrıca FSK'nin askeri envanterinde çok amaçlı zırhlı araç Vuran gibi çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.

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