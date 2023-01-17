Türk büyükelçiye Madrid'de ödül

Madrid'deki bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşan Raia Diplomatica direktörü Bruno Caldeira, "İspanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde yaptığı büyük katkılardan ve uluslararası önemli konuların tartışılmasında engin görüşlerinden" dolayı Büyükelçi Akçapar'a 2022'nin "en iyi büyükelçisi" ödülü verildiğini söyledi.

Büyükelçi Akçapar da "kapsayıcı ortaklık" statüsünde ikili ilişkilerin olduğu İspanya ve Türkiye'nin her anlamda çok özel bir konumda olduğunu, 1,5 yıldır görev yaptığı Madrid'de oldukça verimli ve yoğun bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Akçapar, "Türkiye ve İspanya önemli kapasiteleri olan ve her alanda olumlu yönde ilerleyen ilişkilere sahiptir. Ticaretten üst düzey toplantılara kadar her parametrede benzersiz bir şekilde yüksek seviyelerdeyiz. Avrupa, Türkiye ile başlar, İspanya ve Portekiz'e kadar uzanır. Avrupa'nın sağlığı, komşularının sağlığı için gereklidir. Bu bağlamda Türk-İspanyol ortaklığı, Avrupa, transatlantik alanı ve kıtamızı çevreleyen geniş alan için NATO ve Avrupa Birliği işbirliği ile hayati önem taşımaktadır." dedi.

İspanya'nın 2023'ün ikinci yarısında üstleneceği AB dönem başkanlığına da atıfta bulunan Akçapar, "Türk-İspanyol ilişkisi büyük bir potansiyele sahip ve her türlü yatırımı hak ediyor. İspanya'nın yaklaşmakta olan AB dönem başkanlığının bu açıdan olumlu şekilde unutulmaz olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akçapar ayrıca, "girişimci ve insani dış politika ve diplomasi yürüten Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki diplomaside oynadığı rolün tesadüfi olmadığını, etkili diplomasinin büyük bir gıda krizini önleyebileceğini gösterdiğini" bildirdi.

