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Dünya

Türk dünyasından KKTC kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildi' dedi.

11 Kasım 2022 Cuma 10:16 - Güncelleme:
Türk dünyasından KKTC kararı
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Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatta gözlemci üye olması kabul edildi.

"KIBRISLI KARDEŞLERİMİZİN YALNIZ OLMADIĞINI GÖSTEREREK, ÇÖZÜM SÜRECİNE DE KATKI SAĞLADIK"

Kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Teşkilat'a gözlemci üye olmasının kabul edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti;

"Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek, çözüm sürecine de katkı sağladık. Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

"HER ZAMAN HER YERDE KKTC'NİN YANINDAYIZ"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım adım... O da olacak! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı'na Gözlemci üye olarak kabul edildi. Her zaman her yerde KKTC'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.

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