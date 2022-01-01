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Dünya

Türk dostu olarak bilinen New York Belediye Başkanı Eric Adams yemin ederek görevine başladı

Türk dostu olarak bilinen, New York Belediye Başkanı seçilen Eric Adams, Times Meydanı'nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarıyla yemin ederek resmen görevine başladı.

AA1 Ocak 2022 Cumartesi 15:35 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 15:39
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New York'ta hızla artan Kovid-19'un Omicron varyantına rağmen Times Meydanı'nda toplanan binlerce kişi yeni yılı kutladı.

ABD'nin en çok turist çeken eyaleti New York'un Times Meydanı'nda Omicron varyantı vakalarının en çok arttığı döneme denk gelmesine rağmen binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin katılımıyla yeni yıl kutlaması yapıldı.

New York Belediye Başkanı seçilen Eric Adams'ın da yemin ederek resmen görevine başladığı Times Meydanı'nda yüz binlerce New Yorklu yeni yıla coşkuyla girdi.

Eski polis memuru 61 yaşındaki siyahi Adams, 2022'nin ilk dakikalarında annesinin fotoğrafıyla çıktığı platformda yaptığı yemin konuşmasıyla belediye başkanlığına ilk adımı attı.

New York Belediyesinin 50 bin olarak planladığı katılımcı sayısı, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlanarak 15 binle sınırlandırıldı.

Rap sanatçısı ve aktör LL Cool J, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için Times Meydanı'ndaki konserini iptal etmek zorunda kaldı.

-NEW YORK'A TÜRK DOSTU, VEGAN, ESKİ POLİS BELEDİYE BAŞKANI

Türk dostu olarak bilinen Eric Adams, siyasete atılmadan önce 22 yıl Polis Departmanında görev yaptı ve başkomiserliğe kadar yükseldi.

Diyabet nedeniyle sol gözündeki görme kaybını vegan olduktan sonra geri kazandığını söyleyen Adams, başkan seçilmesi halinde, işe bisikletle gidip geleceği vaadiyle de dikkati çekiyor.

  • Eric Adams
  • Türk dostu
  • New York Belediye Başkanı

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