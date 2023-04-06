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Dünya

Türk dünyasında bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanında işbirliği artırılacak

Türk dünyasında bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanında işbirliği artırılacak.

IHA6 Nisan 2023 Perşembe 16:42 - Güncelleme:
Türk dünyasında bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanında işbirliği artırılacak
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Türk dünyasında ve diğer ülkelerde yaşayan Türk aydınlarının, Bilim- Teknoloji - Kültür - Sanat alanlarında ortak çalışma yapabilmesi için Dünya Türkleri Bilim ve Teknoloji Akademisi Derneği kuruldu.

1. Genel Kurulu toplantısına, Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver de katıldı. Üsküdar - Bağlarbaşı Kültür ve Sergi Sarayında düzenlenen toplantıda Suver, Türk dünyasının birlikteliğinin önemini anlattı. Derneğin Onursal Başkanı emekli Büyükelçi Prof. Dr. Uluç Özülker'in de katıldığı Genel Kurulda, Derneğin Genel Başkanlığına Semih Taner seçildi.

Türk dünyasının ortak projeler geliştirmesi için derneğin kurulduğunu söyleyen Semih Taner, "Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gözeteceğiz. Bizler bu inançla elimizden gayreti gösterecek, yetişmiş insanlarımızın bilgi ve tecrübelerini genç kuşaklara aktarma konusunda bir köprü görevi üstleneceğiz" dedi.

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