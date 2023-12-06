Türk: Gazze'de acil ateşkes konusunda ısrarcı olunmalı

Türk, BM Cenevre Ofisi'ne gazetecilerle bir araya geldi.

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de yaşanan duruma değinen Türk, sivil halkın karşı karşıya kaldığı zorlukları anlattı. Türk, "Uluslararası toplum, insan hakları ve insani gerekçelerle 'acil ateşkes' konusunda tek ses olarak ısrarcı olmalı." ifadesini kullandı.

İnsan haklarının, ülkelerin yönetiminin merkezinde yer alması gerektiğine işaret eden Türk, bunun yönetişimden ekonomiye toplumun tüm boyutlarını kapsayan ortak bir konu olması gerektiğinin altını çizdi.

Dünya genelinde şiddetli çatışmaların arttığını ve yoğunlaştığını gördüklerini vurgulayan Türk, Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim'deki saldırılarının ardından Gazze'de sivillerin İsrail tarafından acımasızca cezalandırılmaya devam ettiğini dile getirdi.

Türk, Gazze'deki Filistinlilerin giderek derinleşen dehşetin içinde yaşadığını, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve güneyine yönelik saldırılarının sürdüğünü anlattı.

İsrail'in saldırılarının zorla yerinden edilen ve güvenlik arayışı içinde olan binlerce kişiyi etkilediğine dikkati çeken Türk, "Ancak Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Biz konuşurken, 2,2 milyon Filistinliden yaklaşık 1,9 milyonu yerinden edilmiş ve Gazze'nin sağlıksız koşullarında sayıları giderek azalan ve çok kalabalık yerlere itiliyor." dedi.

Türk, Gazze'de yaygın hastalık ve açlıkla ilgili endişelerin yayıldığı bu süreçte insani yardımların yeniden kısıtlandığına işaret ederek, "Gazze Şeridi'nde ortaya çıkan felaket durumu tamamen öngörülebilir ve önlenebilirdi. Meslektaşlarım Gazze'de yaşanan durumu 'kıyamet gibi' şeklinde niteledi. Bu koşullarda (Gazze'de) vahşet suçlarının işlenme riski arttı." diye konuştu.

Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Batı Şeria'da insan hakları krizinin son derece endişe verici olduğunun altını çizen Türk, İsrail güçlerinin gereksiz veya orantısız güç kullanımının artmasının yanı sıra yerleşimcilerin yasa dışı faaliyetlerinin kaygı verici olduğunu söyledi.

Türk, "Uluslararası insan hakları ve insancıl hukukun tüm ciddi ihlallerine ilişkin soruşturmaların yapılması ve hesap verebilirliğin sağlanması hayati önem taşıyor. Bireysel cezai sorumluluk oluşturulmalıdır." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin, "İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen dün X sosyal sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda 'BM'nin ön yargıları karşısında artık sessiz kalmayacağız! BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in İsrail'deki ikamet vizesini iptal etmeye karar verdim.' ifadelerini kullandı. Cohen'in BM hakkındaki yorumu ve Hastings'e yönelik attığı adımı nasıl yorumluyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Türk, "Hastings'e yönelik iftiraları ve yayılan dezenformasyonun boyutunu gördüm. Bunu kabul edilemez buluyorum." dedi.

- "Myanmar'da "askeri güçler darbeden bu yana 4 bin 232'den fazla sivili öldürdü"

Myanmar'da ordunun yol açtığı insan hakları krizinin sivillere dayanılmaz acılar yaşattığına da işaret eden Türk, askeri güçlerin 2021'deki darbeden bu yana 4 bin 232'den fazla sivili öldürdüğünü belirtti.

Türk, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmanın ülkenin parçalanması yönündeki ciddi riskle şiddetlendiğini, çatışmalarda nisandan bu yana 7 binden fazla sivilin öldürüldüğünü ve 6,3 milyon kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Rusya ile Şubat 2022'den bu yana devam eden savaş dolayısıyla Ukrayna'da 10 binden fazla sivilin öldürüldüğünü doğruladıklarını kaydeden Türk, gerçek ölüm sayısının daha fazla olabileceğine dikkati çekti.