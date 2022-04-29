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Dünya

Türk gemileri Filipinler'deki ihalede finale kaldı

Filipinler hükümetinin açtığı ihalede finale kalan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), 6 Açık Deniz Karakol Gemisi (OPV) ihracatı için kararı bekliyor.

AA29 Nisan 2022 Cuma 13:13 - Güncelleme:
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ASFAT'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Filipinler hükümetinin açtığı ihalede son ikiye kaldı. ASFAT ihaleyi kazanırsa 6 geminin ihracatını gerçekleştirecek.

ASFAT, Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirilen ADAS 2022 Savunma, Güvenlik ve Kriz Yönetimi Fuarı'na katıldı.

Fuar kapsamında çeşitli temaslarda bulunan ASFAT, Filipinler Donanmasına güç vermeye hazırlanıyor.

ASFAT'ı, Asya'daki tek rakibi konumunda bulunan Güney Koreli Hyundai Heavy Industries şirketi fuarda ziyaret etti. İki şirket Filipin Donanmasının OPV Projesi için yarışıyor.

Projeyi ASFAT'ın kazanması durumunda Türkiye, ilk kez OPV sınıfında bir savaş gemisi ihraç etmiş olacak.

Şirket aynı zamanda Türk Donanması için 2 OPV ile Pakistan Donanması için 4 MİLGEM Korvetinin üretim faaliyetlerine devam ediyor.

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