Tarihi görev! Korgeneral Ersay'ın Azerbaycan üniforması giymesinin arka planı

Azerbaycan Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında "iki devlet tek ordu" söylemi ile atılan adımlar hız kazandı. TSK ve Azerbaycan ordusu arasındaki işbirliğinin ilk meyvesi hassas operasyonların yürütüldüğü Özel Kuvvetler ve Sualtı Hücum (SAH) birlikleri oldu. Azerbaycan ordusu bu birliklerin kuruluşunda Türkiye'deki Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Sualtı Taarruz Grubu Komutanlığı'nı (SAT) model aldı. Öncelikle bu birliklerde eğitim verecek subaylar yetiştirildi, ardından birliklere girmeye hak kazanan Azerbaycanlı askerler, zaman zaman Türkiye'de eğitim gördü. 2010'dan sonra daha da artan iş birliği ve tatbikatlarla eğitimleri üst düzeye çıkan birlikler, 2016 ve 2020'de Karabağ'da yaşanan çatışmalarda Ermenistan ordusunun korkulu rüyası oldu.

1 YILDA 20 TATBİKAT

Bağımsızlık sonrası Rus modeli örnek alınarak kurulan kara kuvvetlerinde büyük yeniliğe gidildi. Ağır piyade ve zırhlı birliklerden oluşan ordunun yenilenmesi için 2020'den itibaren komando birliklerinin kurulmasına hız verildi. Profesyonel, hızlı hareket kabiliyetine sahip yüksek teknoloji ile donatılmış bir ordu oluşturuldu. Bu birliklerdeki yüzlerce asker Türkiye'deki komando okullarında eğitim gördü. Karabağ işgalden kurtarılmadan önce Türkiye'de yoğun eğitimden geçen komandolar savaşta vurucu güç oldu. Savaş öncesi 8 birliğe bölünen komandolar Karabağ'ı adım adım temizledi. Azerbaycan ordusundaki komando birliklerinin kısa sürede 2 katına çıkarılması planlanıyor. Saha tecrübesi de tatbikatlarla arttırıldı. İki ordu bu yıl 20'dan fazla ortak tatbikata imza attı.

BAKÜ'DE ÜST DÜZEY TEMSİL

Azerbaycan komandoları sadece Türkiye'de eğitilmedi. Türk subayları da birliklerin oluşturulması sırasında Azerbaycan'a giderek danışmanlık hizmeti verdi. En küçük birlikten en büyük birliğe kadar yapılanma iş birliği içerisinde gerçekleştirildi. TSK'nın Bakü'deki temsiliyeti de arttı. Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı yapan Bahtiyar Ersay, Korgeneral rütbesine yükseltilerek Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı'na atandı. Ersay ile birlikte 3 general de Bakü'ye gönderildi. İki ordu arasındaki yakınlaşmaya büyük katkı sağlayan Ersay, geçtiğimiz hafta Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un danışmanlığına getirildi. Ersay'ın Azerbaycan Ordusu'nun üniforması ile görüntülenmesi, Azerbaycan'ın ana gündem maddesi oldu. Ersay'ın Azerbaycan üniforması giyinmesi tek ordunun önemli bir sembolü olarak görüldü.

Bahtiyar Ersay

TURAN ORDUSUNUN TEMELİ ATILDI

Türkiye'de 9 yıl askeri eğitim aldıktan sonra Azerbaycan Ordusu'nda görev yapıp emekli olan Güvenlik Uzmanı Alparslan İmamkulu, Karabağ'da askeri zaferin kazanılmasında iki ordu arasındaki iş birliği ve bilgi alışverişinin etkili olduğunu kaydetti. 2020-2022 yılları arasında askeri iş birliğinin çok hızlı yol aldığını ifade eden İmamkulu şöyle konuştu:

TÜRK DÜNYASININ NATO'SU KURULACAK

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Azerbaycan ordusu TSK modeli ile yapılanmaya başladı. Önce Türkiye ile Azerbaycan ordusunun yakınlaşmasına karşı olanlar tasfiye edildi. Ardından hem karşılıklı askeri eğitim konuları hem de savunma sanayiinin geliştirilmesi yolunda önemli adımlar atıldı. Ortak bir orduya geçişin temeli olacak kararlar alındı. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri ilişkiler, bundan sonraki yıllarda kurulacak, Türk devletlerinin NATO'su gibi olacak Turan Ordusu'nun altyapısını oluşturdu."

TECRÜBELER AKTARILDI

"Bugün, Türk ve Azerbaycan subayları omuz omuza orduyu yapılandırıyor. Azerbaycan ordusunda yeni bir Kara Kuvvetleri oluşturuldu. Hantal kolorduların yerine komando tugayları kuruldu. Bu birliklerin büyük bölümü Türkiye'deki okullarda eğitim ve kurslardan geçti. Önceki yıllardan çok daha fazla tatbikatlar düzenlenerek tecrübe aktarımı gerçekleştirildi. Azerbaycan ordusunun donanımı Rus modeline dayanıyordu, Türkiye'nin NATO konseptine uygundu. Bu konuda da önemli bilgi paylaşımları oldu. İki ülke envanterinde bulunan sistemler konusunda tecrübe kazanıldı."

BÜYÜK ŞANS

Korgeneral Bahtiyar Ersay'ın, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un danışmanı olmasının, iki ülke arasındaki iş birliğinin en önemli göstergesi olduğunu belirten İmamkulu, "Bahtiyar Paşa gibi tecrübeli bir askerin Azerbaycan ordusunun komutanının yanında bulunması, ortak ordu kurulmasının nişanesidir. Bunun yanında tugay düzeyinden daha yukarı seviyelere Türkiye'den askeri danışmanlar Azerbaycan ordusuna katkı sağlıyor. Rusya ve İran gibi tehdit oluşturabilecek ülkelerin olduğu bir bölgede, Azerbaycan'ın Türkiye gibi gibi müttefikinin olması büyük bir şans" dedi.

SİSTEMLER TÜRKİYE'DEN

İki ülke arasındaki iş birliği sadece eğitimlerle sınırlı değil. Teknik anlamda da büyük adımlar atıldı. Azerbaycan ordusunun kripto muharebe sistemleri millileştirildi. TSK'nın kullandığı yerli yönetim ve bilgi sistemlerinin entegrasyonu için çalışma başlatıldı. Türk Savunma Sanayii ürünleri Azerbaycan ordusunun envanterine girdi. Azerbaycan ordusu ile SİHA, çok namlulu roketatar sistemleri, keşif gözetleme sistemleri, zırhlı araçlar ve füzeler konusunda iş birliğine gidildi.