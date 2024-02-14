Türk hekimler Mısır'daki hastanelerde incelemelerde bulundu

Mısır Organ Nakli Derneğince başkent Kahire'deki bir otelde düzenlenen konferansa davet edilen Gazi, Akdeniz, Ege, Bezmialem Vakıf, Galatasaray ve Sağlık Bilimleri üniversitelerinden organ nakli uzmanı Türk doktorlar, Mısır'da devlet ve üniversite hastanelerini ziyaret etti.

Mısır Sağlık Bakanlığının organize ettiği ziyarette Türk sağlık heyetine Organ Nakli Konseyi üyesi Prof. Dr. Ahmed El Sabbagh eşlik etti.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığındaki Türk heyeti, Mısırlı meslektaşlarıyla organ nakli ve ülkedeki sağlık hizmetine ilişkin görüş alışverişinde bulundu, mesleki deneyimlerini paylaştı.

Sağlık Diplomasisi Derneği, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği ve Türk Yoğun Bakım Derneği temsilcilerinin de katıldığı program kapsamında ilk ziyaret, Kleopatra Hastanesi'ne gerçekleştirildi.

Hastane yetkilileri, geçen yıl yaklaşık 1 milyon hasta tedavi ettiklerini ve 40 bin operasyon gerçekleştirdiklerini anlattı. Farklı ülkelerden gelen hastalara da hizmet verdiklerini, her yıl 230 ile 250 arasında böbrek nakli yaptıklarını belirten yetkililer, diğer nakiller için de çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Daha sonra ülkenin en büyük hastanelerinden Saudi-German Hastanesi ile El Kahera El Fatimia Specialized Hastanesi ziyaret edildi. Türk heyetindeki bilim insanları, yoğun bakım, nefroloji, gastroentroloji ve hematoloji kliniklerini gezerek incelemelerde bulundu ve hekimlerden bilgi aldı.

- "TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR TECRÜBEYE SAHİP"



Ziyaretlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Kahveci, Türkiye'nin özellikle böbrek, karaciğer ve kemik iliği naklinde dünyada önde gelen ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türk hekimlerinin organ nakli alandaki deneyimlerini farklı ülkelerden meslektaşlarıyla paylaştığını ifade eden Kahveci, "Ülkemiz organ bağışı konusunda önemli bir klinik tecrübeye ve zengin bir altyapıya sahip. Çok sayıda ülke, Türk hekimlerinin deneyimlerinden faydalanmak istiyor. Geçen yıl, Batı Afrika'nın ilk organ nakli, Türk doktorların iş birliğinde Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirildi. 11 kişilik Türk sağlık heyetinin kontrolünde yapılan operasyonlarda, 3 canlı vericiden alınan böbrekler hastalara başarıyla nakledildi." diye konuştu.

Mısır Sağlık Bakanlığıyla da işbirliği yürüttüklerini ifade eden Kahveci, bu kapsamda Türk hekimlerinin Mısırlı meslektaşlarıyla ortak çalışma yapacaklarını ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Koçak ise Mısır'da organ nakliyle ilgili çalışmaları yakından görüp değerlendirme şansı bulduklarını belirterek, "Ülkemiz organ nakli konusunda saygın bir konumda. Bu alandaki deneyimlerimizi farklı ülkelerden meslektaşlarımızla paylaşıyoruz. Karşılaştıkları sorunlara birlikte çözüm üretiyoruz. Mısır ziyareti de bu açıdan oldukça faydalı oldu." değerlendirmesini yaptı.