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Dünya

Türk ismi verildi! Almanya'da ilk fırtınanın adı 'Ahmet'

Almanya'da meteorolojik olaylara artık yabancı isimler de verilecek. Bu kapsamda 2021'de kar getiren yılın ilk alçak basınç cephesine 'Ahmet' ismi verildi. Alman Meteoroloji Dairesinden satın alınan 14 alçak ve yüksek basınç cephelerine, ülkede yaygın olan Ahmet, Cemal, Goran, Dimitrios gibi yabancı isimler verildi.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 14:01 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 14:04
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Yabancı düşmanlığının tırmanışa geçtiği Almanya'da anlamlı bir proje başlatıldı.

Irkçılıkla mücadele eden "Yeni Alman Medyacılar" adlı kuruluş bu yıl ülkede gerçekleşecek önemli hava olaylarının telif haklarını satın aldı.

Alman Meteoroloji Dairesinden satın alınan 14 alçak ve yüksek basınç cephelerine, ülkede yaygın olan Ahmet, Cemal, Goran, Dimitrios gibi yabancı isimler verildi.

Bu kapsamda yılın kar getiren ilk alçak basınç cephesinin adı "Ahmet" oldu.

Proje ile Almanya'daki kimlik çeşitliliğinin topluma daha iyi yansıtılması amaçlanıyor.

Alman Meteoroloji Dairesi, isim haklarını 2 ile 3 bin TL arasında satıyor.

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